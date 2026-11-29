Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 29. November 2026, ging es um einen Dreifachjackpot von rund 2,8 Millionen Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, erfährst du hier

Moderiert wurde die Lottoziehung von Thomas May.

Moderiert wurde die Lottoziehung von Thomas May.

Veröffentlicht am 29. November 2026, 19:19 / ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics

Nachdem bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ auf seinem Tippschein hatte, wurde aus dem Doppeljackpot ein Dreifachjackpot. Damit warteten bei der Ziehung am heutigen Sonntag, dem 29. November 2026, rund 2,8 Millionen Euro im Sechser-Rang. Moderiert wurde die Lottoziehung von Thomas May.

Diese *Lotto-Zahlen wurden am Sonntag, 29. November 2026 gezogen Lotto: 11, 17, 30, 32, 33, 37 Zusatzzahl: 42 LottoPlus Runde 1: 2, 9, 14, 28, 30, 42 LottoPlus Runde 2: 3, 13, 22, 23, 32, 25 Joker: 8, 4, 8, 9, 4, 4 *Alle Angaben ohne Gewähr

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 19:24 Uhr aktualisiert