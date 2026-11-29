Lotto-Ziehung am 29. November: Diese Zahlen sind 2,8 Mio. Euro wert
Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 29. November 2026, ging es um einen Dreifachjackpot von rund 2,8 Millionen Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, erfährst du hier
Nachdem bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ auf seinem Tippschein hatte, wurde aus dem Doppeljackpot ein Dreifachjackpot. Damit warteten bei der Ziehung am heutigen Sonntag, dem 29. November 2026, rund 2,8 Millionen Euro im Sechser-Rang. Moderiert wurde die Lottoziehung von Thomas May.
Diese *Lotto-Zahlen wurden am Sonntag, 29. November 2026 gezogen
Lotto: 11, 17, 30, 32, 33, 37 Zusatzzahl: 42
LottoPlus Runde 1: 2, 9, 14, 28, 30, 42
LottoPlus Runde 2: 3, 13, 22, 23, 32, 25
Joker: 8, 4, 8, 9, 4, 4
*Alle Angaben ohne Gewähr