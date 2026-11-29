Von einem Adventkalender über spannende Wissenssendungen bis hin zu neuen Abenteuern mit Kasperl und Pezi: Der ORF erweitert im Dezember 2026 sein Kinderprogramm um zahlreiche neue Formate.

Auf das junge ORF-Publikum warten im Dezember einige Neuerungen. Gleich drei neue Sendungsformate feiern ihre Premiere auf ORF KiDS. Dazu kommen mehrere weihnachtliche Sonderproduktionen und neue Folgen bekannter Kindersendungen.

ORF startet eigenen Adventkalender

Bereits am 1. Dezember startet der „ORF KiDS Adventkalender 2026“. Bis zum Heiligen Abend öffnen Fuchsi, Fanny Stapf, Robert Steiner und weitere bekannte Gesichter des ORF-Kinderprogramms täglich ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich kuriose Fakten rund um die Winterzeit, Mitmach-Rätsel und persönliche Geschichten. Zu sehen ist der Adventkalender täglich auf ORF KiDS sowie um 6.25 Uhr in ORF 1. Am 8. Dezember folgt mit „Bilderbuchkino: Der kluge Fischer“ eine musikalisch begleitete Bühneninszenierung des Kinderbuchs von Heinrich Böll.

Drei neue Sendungsformate feiern Premiere

Mit „DOKUMANIA – die Welt entdecken“ startet am 10. Dezember eine neue Dokumentationsreihe für Kinder. Im Mittelpunkt stehen Themen aus Natur, Geschichte, Wissenschaft und Alltag. Die einzelnen Folgen führen dabei an reale Schauplätze wie historische Schlösser oder heimische Naturlandschaften. Ab 20. Dezember beschäftigt sich die neue Sendung „MUTiger“ mit Freundschaft, Selbstvertrauen, Gefühlen und den eigenen Grenzen. Am 26. Dezember feiert schließlich „AURI UND DU“ Premiere. In dem Format erzählen Kinder von ihren Träumen und Zukunftsplänen und erhalten Tipps, wie sie diese verwirklichen können.

Wissenschaft und Kasperl-Abenteuer zu Weihnachten

Ebenfalls am 20. Dezember steht die „Christmas Science Show“ auf dem Programm. Gemeinsam mit Chemikerin Stefanie Allworth, Physiker Bernhard Weingartner und ORF-Moderatorin Fanny Stapf geht das junge Publikum einem rätselhaften Phänomen namens „Weihnachtsfunken“ auf den Grund. Dabei kommen verschiedene Experimente zum Einsatz. Auch Fans von „Kasperl und Pezi“ bekommen zu Weihnachten neue Folgen zu sehen. Am 25., 26. und 27. Dezember wird auf ORF KiDS jeweils ein neues Stück ausgestrahlt. Die drei Abenteuer wurden in der Wiener Urania aufgezeichnet und sind zu späteren Terminen auch in ORF 1 zu sehen.