Der November verabschiedet sich in Österreich mit winterlichem Wetter. Während im Westen Regen und Schneefall zu erwarten sind, hält sich im Osten teilweise hartnäckig der Nebel. Stellenweise besteht zudem Glatteisgefahr.

Am Montag, dem 30. November 2026, ziehen in der Westhälfte Österreichs dichte Wolken einer schwachen Störungszone durch. In Vorarlberg und Tirol ist mit etwas Regen oder Schneefall zu rechnen. Inneralpin schneit es bis in tiefe Lagen, während die Schneefallgrenze in den nördlichen Regionen teilweise bei rund 800 Metern liegt. Dort ist stellenweise auch Glatteisbildung nicht ausgeschlossen.

Temperaturen zwischen minus vier und plus sechs Grad

In der Osthälfte Österreichs halten sich Nebel und Hochnebel teilweise hartnäckig. Abseits der Nebelgebiete ziehen hohe Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig, überwiegend aus Ost bis Süd. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen minus vier und plus sechs Grad. Am mildesten wird es im Westen sowie in mittleren Höhenlagen.