Großeinsatz in Salzburg: Frau von Einbrecher bedroht

Am Montag, den 18. Mai lief am Vormittag ein Großeinsatz der Salzburger Polizei im Stadtteil Parsch. Ein Unbekannter soll versucht haben, eine Frau in ihrer Wohnung zu überfallen und sie bedroht haben.

Bei dem Großeinsatz rund um das Wohnhaus war auch das Sondereinsatzkommando Cobra vor Ort.

Bei dem Großeinsatz rund um das Wohnhaus war auch das Sondereinsatzkommando Cobra vor Ort.

Der Einbruch in die Wohnung der Frau in Salzburg Parsch soll laut Angeben der Polizei gegen 9 Uhr Vormittag stattgefunden haben. Der Mann soll die Bewohnerin mit einem unbekannten Gegenstand bedroht haben. Wie der ORF Salzburg berichtet, soll es dabei auch zu „körperlichem Kontakt“ gekommen sein. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen aber niemand.

Wohnhaus großräumig gesperrt, Polizeihubschrauber und Cobra im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber, mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte waren dabei im Einsatz – auch das Sondereinsatzkommando Cobra soll vor Ort gewesen sein. Der Bereich rund um das betroffene Wohnhaus wurde großräumig abgesperrt, wie etwa die Kreuzbergpromenade in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Videoaufnahmen aus der Umgebung werden ausgewertet

Viele Details zum Fall sind noch nicht bekannt. Die Polizei führte am Montag zahlreiche Befragungen in der Nachbarschaft durch. Auch mögliche Videoaufnahmen aus der Umgebung werden ausgewertet. Nachbarn sollen allerdings von zwei Verdächtigen berichtet haben, offiziell bestätigt wurde das noch nicht. Die Großfahndung . Die Verdächtigen konnten bisher noch nicht ausgeforscht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert