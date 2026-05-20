Pleite der Abtenauer Bergbahnen: So geht es jetzt weiter

Die Pleite der Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. war am Mittwoch, 20. Mai 2026, bei der Prüfungstagsatzung am Landesgericht Salzburg Thema. Wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr hier bei uns.

Die Abtenauer Bergbahnen sind pleite, es bestehen mehrere Millionen Euro an Passiva. Doch das Unternehmen soll gerettet werden, um einen Sanierungsplan zu finanzieren, will auch der Raiffeisenverband einspringen. Alles dazu etwa hier: Nach 64 Jahren: Seilbahn-Betreiber in Insolvenz geschlittert.

4,46 Millionen Euro an anerkannten Ansprüchen

Mit der Prüfungstagsatzung am Landesgericht Salzburg vom 20. Mai 2026, ist auch klar: 55 Gläubiger – inklusive der 16 Dienstnehmer – haben Ansprüche in Höhe von rund 6,28 Millionen Euro geltend gemacht, davon wurden bislang 4,46 Millionen Euro anerkannt, weiß der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Der Sanierungsplanvorschlag, der derzeit vorliegt – es geht um eine 20-prozentige Quote, die binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans gezahlt werden soll -, soll nun noch modifiziert werden. Zur Abstimmung dürfte er am 17. Juni 2026 gebracht werden, so der KSV1870 abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert