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/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind zwei Polizisten, die einen Mann festnehmen.
In Salzburg klickten für den 36-jährigen Tatverdächtige nun die Handschellen.
Salzburg
20/05/2026
In Salzburg

93-Jähriger ausgeraubt und gestorben: Verdächtiger jetzt festgenommen

Weil er wegen Raubes mit tödlichem Ausgang an einem 93-jährigen Mann in Deutschland gesucht wurde, wurde ein 36-Jähriger Dienstagabend nun in Salzburg festgenommen, heißt es seitens der Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Am späten Dienstagabend, 19. Mai 2026, haben Salzburger Polizisten in der Landeshauptstadt einen 36-jährigen Nordmazedonier kontrolliert. Wie sich herausstellte, bestand gegen ihn ein europäischer Haftbefehl, weshalb er schließlich festgenommen worden ist. Er wurde in Deutschland gesucht, die Vorwürfe wiegen schwer: Raub mit tödlichem Ausgang an einem 93-jährigen Mann. Der Festgenommene wurde daraufhin in die Justizanstalt Salzburg gebracht, berichtet die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert
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