93-Jähriger ausgeraubt und gestorben: Verdächtiger jetzt festgenommen

Weil er wegen Raubes mit tödlichem Ausgang an einem 93-jährigen Mann in Deutschland gesucht wurde, wurde ein 36-Jähriger Dienstagabend nun in Salzburg festgenommen, heißt es seitens der Polizei.

In Salzburg klickten für den 36-jährigen Tatverdächtige nun die Handschellen.

In Salzburg klickten für den 36-jährigen Tatverdächtige nun die Handschellen.

Am späten Dienstagabend, 19. Mai 2026, haben Salzburger Polizisten in der Landeshauptstadt einen 36-jährigen Nordmazedonier kontrolliert. Wie sich herausstellte, bestand gegen ihn ein europäischer Haftbefehl, weshalb er schließlich festgenommen worden ist. Er wurde in Deutschland gesucht, die Vorwürfe wiegen schwer: Raub mit tödlichem Ausgang an einem 93-jährigen Mann. Der Festgenommene wurde daraufhin in die Justizanstalt Salzburg gebracht, berichtet die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert