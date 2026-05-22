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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Die Rettung brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus.
Dorfgastein
22/05/2026
Rettung im Einsatz

Unfall in Dorfgastein: Auto in Traktor gekracht – zwei Verletzte

Donnerstagnachmittag, am 21. Mai 2026, hat sich auf der B167 in Dorfgastein (Pongau, Salzburg) ein Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Aus bisher unbekannter Ursache ist Donnerstagnachmittag ein 78-jähriger Autofahrer mit dem Traktor eines 30-Jährigen in Dorfgastein kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 78-Jährige als auch seine 71-jährige Beifahrerin verletzt. Die beiden Salzburger wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der 30-jährige Pongauer blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand „erheblicher Sachschaden“, heißt es seitens der Polizei.

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