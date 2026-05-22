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Unfall in Dorfgastein: Auto in Traktor gekracht – zwei Verletzte
Donnerstagnachmittag, am 21. Mai 2026, hat sich auf der B167 in Dorfgastein (Pongau, Salzburg) ein Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor ereignet.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Aus bisher unbekannter Ursache ist Donnerstagnachmittag ein 78-jähriger Autofahrer mit dem Traktor eines 30-Jährigen in Dorfgastein kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 78-Jährige als auch seine 71-jährige Beifahrerin verletzt. Die beiden Salzburger wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der 30-jährige Pongauer blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand „erheblicher Sachschaden“, heißt es seitens der Polizei.
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