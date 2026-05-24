Luft-Crash: Paragleiterin (44) kollidiert mit Motorflieger

Bei einem Flugunfall oberhalb der Pinzgauer Hütte in Piesendorf kollidierte eine Paragleiterin mit einem Motorflieger. Die Frau musste ihren Rettungsschirm auslösen. Es wurde keiner verletzt.

Am 23. Mai kam es gegen 13.15 Uhr oberhalb der Pinzgauer Hütte in Piesendorf zu einem Flugunfall. Eine 44-jährige Paragleiterin aus Oberösterreich befand sich laut eigenen Angaben gerade im Nahbereich oberhalb der Hütte und leitete mit leichten Flugmanövern einen Höhenabbau ein. „Ein 28-jähriger Tiroler näherte sich zeitgleich, während eines Alpenrundflugs vom Glemmtal in Richtung Zell am See, der Paragleiterin“, so die Polizei.

Niemand verletzt

Laut eigenen Angaben des Piloten konnte dieser nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb es zu einer Kollision mit dem Paragleitschirm kam. Dieser wurde durch den Propeller des Motorfliegers schwer beschädigt, woraufhin die erfahrene Paragleiterin ihren Rettungsschirm auslöste. Der Frau gelang anschließend eine sichere Notlandung auf einer Forststraße. Danach wurde sie vom Polizeihubschrauber zum Flughafen Zell am See gebracht. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert