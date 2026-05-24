Sturz mit Rollstuhl : Feuerwehr Bischofshofen fordert Hubschrauber an

Am Pfingstsonntag am späten Vormittag wurde die Feuerwehr Bischofshofen zu einer Person in Notlage alarmiert. Diese ist im Bereich des Freizeitgeländes mit einem elektrischen Rollsuhls abgestürzt.

Ein Sturz mit einem E-Rollstuhl hat am Sonntag in Bischofshofen einen Rettungseinsatz samt Hubschrauber ausgelöst. Eine verletzte Person musste aus der Luft gerettet und ins Spital geflogen werden. Eine Person war mit dem Gefährt gestürzt und dabei unbestimmten Grades verletzt worden. Gegen 10.25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Notarzthubschrauber „Martin 1“ im Einsatz

Der Einsatzleiter vor Ort entschied, den Notarzthubschrauber „Martin 1“ einzusetzen, um so rasch wie möglich helfen zu können. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte am Boden wurde die verletzte Person vom Team des Hubschraubers übernommen und zur weiteren Behandlung ins Spital geflogen. 25 Mann waren im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.