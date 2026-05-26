Anhänger löste sich: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A1

Auf der Westautobahn (A1) hat sich bei Thalgau Dienstagfrüh ein Anhänger von seinem Zugfahrzeug gerissen. Ein Auto war zuvor bei dem Auffahrunfall mit dem Anhängergespann kollidiert. Drei Personen wurden verletzt.

Drei Personen wurden laut dem Rotem Kreuz leicht verletzt und wurden mit zwei Krankenwägen ins UKH und das Salzburger Uniklinikum gebracht.

Drei Personen wurden laut dem Rotem Kreuz leicht verletzt und wurden mit zwei Krankenwägen ins UKH und das Salzburger Uniklinikum gebracht.

Der schwere Unfall passierte um kurz nach vier Uhr früh, meldet die Feuerwehr Thalgau gegenüber dem ORF Salzburg. Bei dem Aufprall wurde ein Anhänger vom Zugfahrzeug gerissen. Während der Aufräumarbeiten musste die Westautobahn (A1) rund zwei Stunden lang bis sechs Uhr früh in Richtung Salzburg gesperrt werden.

Kastenwagen blieb im Graben liegen

Der Kastenwagen stürzte in weiterer Folge um und blieb im Graben liegen. Das zusätzliche beteiligte Auto kam auf der Überholspur zum Stillstand. Drei Personen wurden laut dem Rotem Kreuz leicht verletzt und wurden mit zwei Krankenwägen ins UKH und das Salzburger Uniklinikum gebracht.