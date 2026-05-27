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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau auf der A2 Südautobahn durch den Seitenspiegel eines Autos.
Es gab in der Früh massive Verzögerungen auf den Routen. Die Aufräumarbeiten dauern weiterhin an.
Tennengau
27/05/2026
Verkehrsbehinderung

Mehrere Unfälle in der Früh: Lange Wartezeiten für Pendler in Salzburg

Ein Auto löst sich von einem Transporter, dieser kracht gegen eine Betonwand. Dabei wird eine Person verletzt und mit den Notarzthubschrauber abtransportiert. Zeitgleich erfasst ein Bagger mit der Schaufel einen Zug.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Auf der Autobahn sowie auch auf der Zugstrecke im Tennengau (Salzburg) gibt es nach Unfällen im Frühverkehr am Mittwoch, den 27. Mai, massive Behinderungen. Pendlerinnen und Pendler müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Auto löst sich von Transporter

Bei der Anschlussstelle Hallein in Fahrtrichtung Villach ist auf der A10-Tauernautobahn ein Auto von einem Kleintransporter gefallen. Der Kleintransporter krachte gegen die Betonleitwand. Ein Insasse wurde bei dem Unfall verletzt und vom Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus gebracht. Die Tauernautobahn ist an dieser Stelle seit 07:30 gesperrt.

Baggerschaufel erfasst Zug

Bei Golling (Tennengau) hat ein Bagger mit seiner Schaufel einen vorbeifahrenden Zug gestreift. Deshalb ist die Zugstrecke ebenfalls gesperrt. Die Feuerwehren Golling und Kuchl evakuieren den Zug aktuell gemeinsam mit den ÖBB. 70 Gäste waren an Bord. Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperre dauert aus aktueller Sicht bis 10 Uhr.

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