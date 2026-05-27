Aufgeklärt: Zwei Burschen haben 17 Mal eingebrochen

40.000 Schaden haben zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren zwischen Jänner und März verursacht. Die Polizei ist den Dieben jetzt auf die Schliche gekommen. Die Burschen sitzen in U-Haft.

Insgesamt 17 Einbrüche, die zwischen Ende Jänner und Mitte März in der Stadt Salzburg verübt wurden, konnten geklärt werden. Zwei amtsbekannte Burschen österreichischer Herkunft, 17 und 18 Jahre alt, werden beschuldigt, unter anderem in mehrere Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe und Gastronomiebetriebe eingebrochen zu sein sowie mehrere Einschleichdiebstähle in unversperrte Autos begangen zu haben.

Schadenssumme beläuft sich auf 40.000 Euro

Dabei hatten es die beiden durchwegs auf Bargeld abgesehen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 40.000 Euro, wobei die Höhe der Beute bei rund 7.000 Euro liegt. Festnahmen der zwei Beschuldigten sowie Hausdurchsuchungen erfolgten bereits Ende März. Mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert zeigten sich beide vollumfänglich geständig. Sie befinden sich derzeit in der JA Salzburg in Untersuchungshaft. Die Anzeige erfolgt wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.