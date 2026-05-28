Nach Alko-Unfall wieder gefahren: Lenkerin mit über 2 Promille erwischt

Die Polizei hatte am 27. Mai im Bundesland Salzburg mehrere Einsätze im Bezug auf Alkohol am Steuer und Fahrerlaubnisentzügen. Eine Dame wurde sogar zum Wiederholungstäter.

Mehrere Personen müssen ihre Fahrerlaubnis aufgrund von Alkohol am Steuer an die Polizei abgeben.

Mehrere Personen müssen ihre Fahrerlaubnis aufgrund von Alkohol am Steuer an die Polizei abgeben.

Am Nachmittag des 27. Mai kontrollierten Polizisten im Stadtgebiet von Salzburg einen 55-jährigen Pkw Lenker. Dabei ergab der Alkotest 1,22 Promille. Dem Flachgauer, welcher aufgrund eines vorangegangenen alkoholbedingten Führerscheinentzugsverfahrens keine Fahrberechtigung besaß, wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

Wiederholungstat am Abend

Am 27. Mai gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Oberalm ein Verkehrsunfall mit Parkschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme führten Polizisten mit der Verursacherin, einer 63-jährigen Tennengauerin, einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Pkw Lenkerin wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Etwas später, gegen 20 Uhr nahm jedoch dieselbe Dame erneut in Oberalm einen Pkw in Betrieb. Ein weiterer Alkotest ergab 2,26 Promille. Der Dame wurde abermals die Weiterfahrt untersagt. Sie wird angezeigt.