Gratis-Aktion für junge Menschen: Spitzenkoch will sich „neu erfinden“

In der Gastronomie braucht es scheinbar immer neue Ideen, um Menschen in die Lokale zu bringen. Spitzenkoch Andreas Senn hat daher nun eine Gratis-Aktion für junge Menschen gestartet. Was du darüber jetzt wissen musst.

„Dass Fine Dining tot ist, wie manche behaupten, sehe ich überhaupt nicht. Aber wir müssen uns als Gastronomie immer wieder neu erfinden“, weiß Spitzenkoch Andreas Senn. Daher möchte er nun mit einer Aktion einen Anfang machen „und daraus künftig etwas Eigenständiges entwickeln“, erklärt er. Dazu soll im Juni an jedem Öffnungstag unter der Woche ein Tisch für junge Gäste reserviert sein. Konkret geht es um Menschen unter 30 Jahren, die dann gratis in seinem 2-Sterne Restaurant „SENNS“ in Salzburg essen dürfen. Das Restaurant hat neben den zwei Michelin-Sternen auch 18,5 Punkte im „Gault&Millau“ sowie 99 Punkte bei Falstaff.

Wie man sich für die Gratis-Aktion bewerben kann

Bewerben kann man sich ganz einfach, indem man ein Kommentar unter dem entsprechenden Instagram-Posting des Restaurants absetzt. Dabei wird dann für jeden Öffnungstag unter der Woche im Juni aus den Kommentaren ein Gewinner ausgewählt. Die eingeladene Person darf dabei in Begleitung einer weiteren Person erscheinen.

Hinter Gratis-Essen im SENNS steckt „mehr“

Und dahinter steht mehr als nur eine einfache Einladung zum Essen. Senn will nämlich wissen, wie die jüngere Generation auf Fine Dining blickt und was man heutzutage leisten muss, um relevant zu bleiben. Er kündigt daher nach dem Aktionsmonat auch eine eigene Befragung an. „Wir sind in der Spitzenküche heute mehr denn je gefordert, Barrieren abzubauen und zu zeigen, dass Fine Dining längst nicht nur für eine etablierte Zielgruppe gedacht ist“, so der Spitzenkoch.