24-Jähriger mit 196 km/h geblitzt: Deshalb wurde Auto nicht abgenommen

Auf der A1 Westautobahn war Samstagabend, am 30. Mai 2026 gegen 19.20 Uhr, ein 24-jähriger Saalfeldener mit fast 200 km/h unterwegs. An der Stelle wären aber eigentlich nur 100 km/h erlaubt gewesen, berichtet die Polizei.

Mit 196 statt der erlaubten 100 km/h ist der junge Autofahrer von den Beamten geblitzt worden, er war in Richtung Wien unterwegs. Die Polizisten haben den 24-Jährigen schließlich bei der Abfahrt Klessheim (Salzburg) angehalten. Dort bemerkten sie auch schnell, dass mit dem jungen Mann noch etwas anderes nicht stimmte. Er war nämlich durch THC beeinträchtigt, so die Beamten. Eine klinische Untersuchung verweigerte er allerdings.

Polizei nimmt 24-Jährigem den Führerschein digital ab

Das Fahrzeug wurde übrigens trotz der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung nicht beschlagnahmt. „Da es sich um das Leasingfahrzeug eines anderen Zulassungsbesitzers handelte“, heißt es seitens der Polizei. Den Führerschein hatte der 24-Jährige zwar nicht mit, er wurde ihm jedoch digital abgenommen. Zusätzlich wird der Mann nun auch angezeigt.