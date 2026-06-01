Drogen und Alkohol am Steuer: Mehrere Anzeigen am Wochenende

Ein 24-Jähriger, der unter Cannabiseinfluss stand, ein 20-Jähriger, der übermüdet fuhr und ebenfalls unter Drogeneinfluss stand und ein 25-jähriger Alkoholisierter ohne gültigen Führerschein. In Salzburg gab es mehrere Anzeigen.

Am 30. Mai gegen 19.20 Uhr fiel Polizisten auf der Westautobahn, in Fahrtrichtung Wien ein Autolenker auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (196 km/h) unterwegs war. Die höchstzulässige Geschwindigkeit für den Streckenabschnitt sind 100 km/h. Die Polizisten hielten den 24-jährigen Saalfeldener bei der Abfahrt Klessheim an. Der Pinzgauer war durch THC beeinträchtigt, eine klinische Untersuchung verweigerte der Mann. Eine Beschlagnahme des Fahrzeuges unterblieb nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung, da es sich um das Leasingfahrzeug eines anderen Zulassungsbesitzers handelte. Einen Führerschein führte der 24-Jährige nicht mit. Die Polizisten nahmen den Führerschein digital ab, der Mann wird angezeigt.

Suchmittelkonsum und Übermüdung

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hielten Polizisten kurz vor Mitternacht des 30. Mai in der Stadt Salzburg auf. Der Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit wegen Suchtmittelkonsum und Übermüdung fest. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und zeigen den 20-jährigen Salzburger an.

Betrunken und kein gültiger Führerschein

Beim Herbert von Karajan Platz hielten Polizisten am 31. Mai gegen 1.30 Uhr einen 25-jährigen Salzburger mit seinem Auto an. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass der Lenker nahezu ein Promille hatte. Die Polizisten stellten zudem fest, dass der Führerschein des Mannes abgelaufen war, er wird angezeigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.