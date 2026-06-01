Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Verkehrsschild

In Salzburg ist am Sonntagabend ein betrunkener Fahrradfahrer mit einem Baustellen-Begrenzungsschild kollidiert. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zell am See geflogen.

Am Sonntag, den 31. Mai gegen 17.30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Radfahrer auf der B311 in Fahrtrichtung Saalfelden am Radweg aus Eigenem. Der Mann dürfte mit einem Baustellenbegrenzungsschild kollidiert sein.

Nachkommender Autolenker leistete Erste Hilfe

Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Verunfallten und leistete Erste Hilfe. Der Radfahrer war alkoholisiert. Ein Test ergab 1,66 Promille. Der Mann wurde angezeigt. Der Rettungshubschrauber Martin 6 brachte den Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See.