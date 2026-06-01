Skip to content
Region auswählen:
/ ©Anders Andersen/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Der Radfahrer hatte 1,66 Promille Alkohol im Blut.
Saalfelden
01/06/2026
Gestürzt

Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Verkehrsschild

In Salzburg ist am Sonntagabend ein betrunkener Fahrradfahrer mit einem Baustellen-Begrenzungsschild kollidiert. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zell am See geflogen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Sonntag, den 31. Mai gegen 17.30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Radfahrer auf der B311 in Fahrtrichtung Saalfelden am Radweg aus Eigenem. Der Mann dürfte mit einem Baustellenbegrenzungsschild kollidiert sein.

Nachkommender Autolenker leistete Erste Hilfe

Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Verunfallten und leistete Erste Hilfe. Der Radfahrer war alkoholisiert. Ein Test ergab 1,66 Promille. Der Mann wurde angezeigt. Der Rettungshubschrauber Martin 6 brachte den Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: