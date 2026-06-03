Kurz vor der WM: ServusTV tauscht Moderatorin aus

Kurz vor der WM-Endrunde gibt es Neuigkeiten aus Salzburg: Die Moderatorin Julia Kienast wird nicht wie geplant aus den USA berichten. Grund dafür ist eine persönliche Veränderung.

Kurz vor der WM gibt es positive Neuigkeiten aus Salzburg.

Kurz vor der WM gibt es positive Neuigkeiten aus Salzburg.

Doch der Grund dafür ist durchaus überraschend: Julia Kienast wird wieder Mutter. „Ich arbeite nicht nur am ÖFB-Nachwuchs, sondern freue mich auch darauf, wieder Mama zu werden“, verkündete sie auf Instagram. Für die langjährige Begleiterin der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist es damit das zweite Kind. Deshalb blieb nichts anderes übrig, als die bisherigen WM-Pläne zu ändern.

©ServusTV . Kienast begleitet das ÖFB-Team seit vielen Jahren und war unter anderem auch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland im Einsatz.

Alina Marzi übernimmt in Amerika

Geplant war ursprünglich, dass sie gemeinsam mit Marc Janko für ServusTV aus Santa Barbara von der WM berichtet. Nun wird sie während des Turniers im Studio in Salzburg bleiben, während ihre Kollegin Alina Marzi die Reise nach Amerika übernimmt. „Natürlich hätte ich dieses WM-Abenteuer gerne gemeinsam mit den Jungs erlebt, die ich mittlerweile seit 15 Jahren begleiten darf. Umso mehr freue ich mich, sie aus Salzburg zu unterstützen“, so Kienast.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert