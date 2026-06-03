Glück im Unglück: Kater „Schatzi“ wieder mit Frauerl vereint

Tagelang wurde der Kater vermisst, bevor die Halterin ihn überglücklich wieder in die Arme nehmen durfte. Gefunden wurde die Fellnase, nachdem sie von einem Auto angefahren worden war.

Vor kurzem nahm ein auf den ersten Blick tragischer Fall eine glückliche Wendung. Ein Kater würde nämlich in der Salzburger Rochusgasse nahe der Stieglbrauerei auf der Straße liegend gefunden. Er dürfte von einem Auto angefahren worden sein. Die Tierrettung brachte den äußerlich unverletzt wirkenden Kater zunächst zum Tierarzt und anschließend zum Tierschutzhof Pfotenhilfe. Da die Katze nicht gechippt war, wurde sie auf Facebook gepostet.

.„Schatzi war glücklicherweise nicht schwer verletzt“

Doch bereits am nächsten Tag meldete sich die überglückliche Halterin und holte ihren mittlerweile wieder vollständig genesenen Kater namens Schatzi ab. Sie hatte ihn bereits seit Tagen vermisst und sogar Suchmeldungen in der Umgebung aufgehängt. Schatzi wurde nach der Aufnahmeuntersuchung am Tierschutzhof gegen Parasiten behandelt und gechippt und bei der Abholung direkt auf sein Frauerl registriert, damit man sie künftig sofort kontaktieren kann, wenn wieder einmal etwas passiert. „Schatzi war glücklicherweise nicht schwer verletzt und bei uns gleich wieder auf den Beinen. Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

©PFOTENHILFE Die Halterin suchte verzweifelt nach ihrer Katze.

Chippflicht für alle Katzen gefordert

Sie fordert einmal mehr eine Chippflicht für alle Katzen, genauso wie bei Hunden: „Jahr für Jahr werden in Tierschutzeinrichtungen wie der Pfotenhilfe tausende Katzen abgegeben, die aufgrund ihres Pflege- und Ernährungszustandes sowie Kastrationsstatus offensichtlich ein Zuhause haben. Die meisten werden nie abgeholt, weil ihre Halter sie nicht finden, da diese oft nicht wissen, wo sie nach ihnen suchen sollen.“