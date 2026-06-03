Oldtimer-Fans aufgepasst: Historische Fahrzeuge rollen durch Salzburg
Das traditionsreiche "Gaisbergrennen für historische Automobile" ist ein Fixpunkt für viele Oldtimer-Fans. Zahlreiche Fahrzeuge werden die Altstadt unsicher machen. Für andere Verkehrsteilnehmer kommt es zu Einschränkungen.
Am Fronleichnam-Wochenende, von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 6. Juni, findet in der Stadt Salzburg wieder das traditionelle „Gaisberg-Rennen“ statt. Dabei kommen Oldtimer-Fans voll auf ihre Kosten. Viele ganz besondere historische Autos werden dabei zu bewundern sein.
Zahlreiche Straßensperren geplant
Wegen der Veranstaltung müssen Verkehrsteilnehmer allerdings auch mit Sperren in verschiedenen Stadtbereichen rechnen. Wir haben die wichtigsten betroffenen Straßen im Überblick.
Hier kommt es zu Einschränkungen
Das Event beginnt Donnerstagmittag: Ab 12 Uhr wird die Strecke zwischen Staatsbrücke und Nonntalbrücke (Imbergstraße und Rudolfskai) gesperrt sein. Ebenfalls gesperrt wird der Rudolfsplatz, die Schwarzstraße ab dem Hotel Sacher sowie die Griesgasse ab dem Hanuschplatz. Diese Sperren gelten bis 18 Uhr.
Auch bei den Öffis kommt es zu Veränderungen im Fahrplan, nachzusehen auf der Salzurg Mobil-App. Am Freitag und am Samstag wird dann die Gaisberg Landesstraße, L108, zwischen Guggenthal und Gaisberg in beiden Richtungen nicht befahrbar sein. Am Freitag gilt dies von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 13.30 bis 17.30 Uhr.