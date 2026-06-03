Oldtimer-Fans aufgepasst: Historische Fahrzeuge rollen durch Salzburg

Das traditionsreiche "Gaisbergrennen für historische Automobile" ist ein Fixpunkt für viele Oldtimer-Fans. Zahlreiche Fahrzeuge werden die Altstadt unsicher machen. Für andere Verkehrsteilnehmer kommt es zu Einschränkungen.

Am Fronleichnam-Wochenende, von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 6. Juni, findet in der Stadt Salzburg wieder das traditionelle „Gaisberg-Rennen“ statt. Dabei kommen Oldtimer-Fans voll auf ihre Kosten. Viele ganz besondere historische Autos werden dabei zu bewundern sein.

Zahlreiche Straßensperren geplant

Wegen der Veranstaltung müssen Verkehrsteilnehmer allerdings auch mit Sperren in verschiedenen Stadtbereichen rechnen. Wir haben die wichtigsten betroffenen Straßen im Überblick.