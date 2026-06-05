Krebskranker Hans (82) durfte noch einmal in seine alte Heimat

Kürzlich wurde dem krebskranken, 82-jährigen Hans sein letzter Wunsch erfüllt: Er wollte noch einmal in seine alte Heimat nach Südtirol. Aktuell liegt der Mann in der Salzburger Uniklinik, wo man ihm aber nicht mehr helfen kann.

Ein letztes Mal wollte Hans nach Südtirol in seine alte Heimat: Ein Wunsch, den ihm das Hospizmobil des Roten Kreuzes erfüllte.

Ein letztes Mal wollte Hans nach Südtirol in seine alte Heimat: Ein Wunsch, den ihm das Hospizmobil des Roten Kreuzes erfüllte.

Der 82-jährige Hans ist an Krebs erkrankt und liegt derzeit auf der onkologischen Abteilung der Uniklinik in Salzburg. Da die Krankheit bereits weit fortgeschritten ist, wird der Mann aus Berchtesgaden (Deutschland) aber nicht weiter behandelt. Nun wurde ihm ein letzter Wunsch vom Hospizmobil des Roten Kreuzes erfüllt. Er durfte mit seiner Lebensgefährtin Christina noch einmal nach Sankt Ulrich in Südtirol in seine alte Wohnung, wo er geboren und aufgewachsen ist.

©BRK / BGL Mit dem Hospizmobil des Roten Kreuzes ging es nach Südtirol.

Zur Ausbildung gekommen, wegen der Liebe geblieben

Der nun 82-Jährige ist bereits im Alter von 21 Jahren nach Berchtesgaden gekommen, um in der Schnitzschule sein Handwerk zu erlernen. Geblieben ist er schließlich allerdings wegen der Liebe – und das, obwohl seine Sehnsucht nach Südtirol nie ganz erloschen war, weiß das Bayrische Rote Kreuz in einer Aussendung.

Hans konnte noch einmal in die Zeiten seiner Jugend eintauchen

Die beiden Rotkreuzler, Dieter und Rosi, holten Hans und seine Lebensgefährtin schließlich mit dem Spezialfahrzeug und der umfangreichen, medizinischen Ausstattung ab. Liegend wurde er daraufhin nach Südtirol zurückgebracht, wo er in der liebevoll eingerichteten Wohnung noch einmal in die Zeiten seiner Kindheit und Jugend eintauchen und trotz der schweren Krankheit Ruhe und Erholung finden konnte.

©BRK / BGL Hans durfte noch einmal in seine alte Heimat zurück.

„Ihr seid zwei Engel mit vier Flügeln“

Die Verwandten von Hans wohnten immer noch in ebenjenem Haus und versorgten den Schwerkranken mit seinen Leibspeisen: selbst gemachte Leberknödel und Linzer Schnitten. „Der Abschied war emotional bewegend und mit viel Liebe und Dankbarkeit erfüllt“ weiß Kreisbereitschaftsleiter Florian Halter. Bei den beiden Rotkreuzlern, die ihn nach Südtirol und wieder zurück nach Salzburg brachten, bedankte sich der 82-Jährige mit den Worten: „Ihr seid zwei Engel mit vier Flügeln.“