Raser, Drifter und THC-Lenker: Polizei greift in Salzburg durch

Raser, Alkolenker, riskante Überholmanöver und ein positiver Drogentest: Bei umfangreichen Schwerpunktkontrollen hatte die Polizei in Salzburg am Wochenende alle Hände voll zu tun.

Bei Verkehrskontrollen in Salzburg griff die Polizei am Wochenende gleich mehrfach durch. Am 6. Juni führten Verkehrspolizisten etwa auf der Fuschler Straße im Gemeindegebiet von Thalgau (Salzburg-Umgebung) umfassende Kontrollen durch. Neben sechs Organmandaten wegen Geschwindigkeitsübertretungen und weiterer Verstöße musste ein Autofahrer den Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. „Der 68-Jährige war bei erlaubten 100 km/h mit 155 km/h unterwegs. Er wird angezeigt“, schildert die Polizei.

Riskant gefahren auf auf der A10: Probeschein weg

Auch auf der A10 Tauernautobahn wurde kontrolliert. Hier zogen Polizisten am Samstag im Gemeindegebiet von Golling einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Bulgarien aus dem Verkehr, weil er durch riskante Fahrmanöver aufgefallen war. So überholte er etwa gleich zweimal rechts und hielt den Sicherheitsabstand nicht ein. Der junge Mann wird angezeigt. Im Gemeindegebiet von Golling musste außerdem ein Alkolenker seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Auch er wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

THC-Lenker (18) konnte Schein nicht abgenommen werden

Des Weiteren fiel Polizisten am Samstag im Gemeindegebiet von Eugendorf die Fahrweise eines Autolenkers auf, weswegen sie ihn zur Kontrolle holten. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 18-Jährige stark beeinträchtigt wirkte. „Ein Alkovortest verlief negativ, ein Drogenspeicheltest hingegen positiv auf THC“, erklärt die Polizei. Die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der Salzburger. Zudem konnte ihm der Führerschein nicht abgenommen werden – dieser wurde ihm nämlich bereits davor entzogen. Für den 18-Jährigen bedeutet das gleich mehrfache Anzeigen.

Driften und Motor-Heulen

Auch in der Nacht auf den 7. Juni führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung im Stadtgebiet von Salzburg sowie im angrenzenden Bezirk Salzburg-Umgebung gezielte Verkehrskontrollen durch. „Im Zuge der Schwerpunktkontrollen erstatteten die Einsatzkräfte insgesamt zehn Anzeigen“, so die Polizei. Beanstandet wurde unter anderem das unnötige Verursachen von Lärm durch Aufheulen des Motors sowie Driften.