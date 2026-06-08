Nach Feueralarm am Flughafen München: Flugzeuge in Salzburg gelandet

Am Münchner Flughafen wurde Sonntagabend, am 7. Juni 2026, Feueralarm ausgelöst. Grund war ein defektes Bauteil in der Lüftungsanlage des Towers, der daraufhin evakuiert werden musste. Dementsprechend musste auch der Flughafen gesperrt und die Flugzeuge umgeleitet werden. Wie der ORF nun in Bezug auf den Salzburger Flughafen berichtet, sind auch hier zwei Flugzeuge auf ihrem Weg nach München zumindest zwischengelandet. Unklar ist, wie lange die Maschinen in Salzburg geblieben sind und ob die Passagiere dann mit Bussen nach München weitertransportiert worden sind. Rund zwei Stunden dauerte die Sperre, ehe der Münchner Fughafen wieder freigegeben worden ist und in Vollbetrieb stand.