11-Jähriger hat betrunkenen Vater am Moped

Die Polizei wurde in Salzburg am Sonntag, 7. Juni 2026, auf einen offensichtlich minderjährigen Mopedlenker aufmerksam, der gemeinsam mit einem Erwachsenen unterwegs war. Im Zuge der darauffolgenden Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass es sich bei den beiden um Vater und Sohn handelte, sondern auch dass der Lenker erst elf Jahre alt war. Damit hatte er weder das erforderliche Mindestalter zum Mopedfahren noch die notwendige Lenkberechtigung. Auch der Vater hatte keine gültige Lenkberechtigung und war zudem augenscheinlich betrunken, so die Beamten weiter. Den beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet.