Mitten im Reiseverkehr: Arbeiten sorgen für massiven Stau auf A10

Am vergangenen Wochenende sorgte der Rückreiseverkehr für ordentlich Betrieb auf den Autobahnen in Österreich. Mehr dazu hier: Rückreisewelle aus dem Süden: Lange Staus für Steirer und Kärntner. Auch auf der Tauernautobahn (A10) war einiges los. Doch nicht nur der Urlaubsverkehr sorgte dabei für heiße Gemüter. Denn wie mehrere Medien berichten, soll die ASFINAG gegen 20.30 Uhr mit Markierungsarbeiten begonnen haben. Und das, obwohl es sich bereits den ganzen Tag gestaut hatte.

Stau zwischen Werfen und Golling

Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass der Verkehr zwischen Werfen (Bezirk Pongau) und Golling (Bezirk Tennengau) sowohl auf der Autobahn wie auch der parallel verlaufenden Bundesstraße zusammengebrochen ist. Denn wegen der Arbeiten stand in Richtung Norden nur mehr eine Spur zur Verfügung. Viele wichen eben über die Salzachtalstraße aus, doch dort war eine Baustelle mit Ampelregelung, weshalb es auch dort zu massivem Stau kam. Doch wie es in den Berichten heißt, sollen die Arbeiten wegen des Staus bereits gegen 22.15 Uhr wieder abgebrochen worden sein.

Routinearbeiten auf der A10

Laut dem Pressesprecher soll es sich dabei um Routinearbeiten gehandelt haben, die nach dem Winter durchgeführt werden müssen. Dabei wird es standardmäßig in der Nacht durchgeführt. Der Stau hätte sich dann erst gegen Mitternacht wieder aufgelöst. Die Arbeiten sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden, wenn das Wetter passt.