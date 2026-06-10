Millioneninsolvenz in der Baubranche: Bisher 223 Gläubiger betroffen

Im Konkurs der GTB Bau GmbH wurden Forderungen von 223 Gläubigern über rund 10,88 Mio. Euro angemeldet, wie der AKV mitteilt. Die Insolvenzverwaltung erkannte davon 8,70 Mio. Euro an, 2,18 Mio. Euro wurden vorläufig bestritten.

Im Konkursverfahren der GTB Bau GmbH hat am 10. Juni vor dem Landesgericht Salzburg die Prüfungstagsatzung stattgefunden. Das geht aus einer Mitteilung des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) hervor. Demnach haben bislang 223 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt rund 10,88 Millionen Euro angemeldet. Die Insolvenzverwaltung erkannte bei der Prüfungstagsatzung Forderungen von rund 8,70 Millionen Euro an. Forderungen im Ausmaß von etwa 2,18 Millionen Euro wurden vorläufig bestritten.

Millioneninsolvenz: So geht es weiter

Das Verfahren befindet sich weiterhin in der Verwertungsphase, heißt es weiter. Die Insolvenzverwaltung habe nun die Aufgabe, die vorhandenen Vermögenswerte des Unternehmens zu verwerten. Die dabei erzielten Erlöse sollen später in Form einer Quote an die Gläubiger ausgeschüttet werden. Wie hoch diese Quote ausfallen wird, ist derzeit noch offen. Laut AKV lässt sich nach dem aktuellen Stand des Verfahrens noch keine verlässliche Einschätzung über die zu erwartende Ausschüttung treffen.