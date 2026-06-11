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Foto auf 5min.at zeigt ein parkendes Postauto in der Grazer Sporgasse.
Die Sonntagszustellung von Paketen ist ab 14. Juni auch in der Stadt Salzburg möglich.
Salzburg
11/06/2026
Sonntagszustellung

Ab 14. Juni: Post bringt neuen Service auch nach Salzburg

Während das in Wien, Linz und Graz bereits seit einiger Zeit so ist, wird die Sonntagszustellung der Post von Paketen ab 14. Juni auch in der Stadt Salzburg Wirklichkeit.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Mit kommenden Sonntag, 14. Juni 2026, wird ein Service der Post ausgeweitet, der bisher auch schon in Wien, Linz und Graz praktiziert wird: die Sonntagszustellung kommt auch in die Stadt Salzburg. Dabei handelt es sich um „ein Serviceangebot speziell für Versandhändler*innen, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen“, so die Post nun in einer Aussendung. Die übrigen Pakete, für die Versandhändler keinen Aufpreis bezahlen, werden weiterhin wie gewohnt von Montag bis Samstag zugestellt.

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Sonntagsarbeit bei der Post keine absolute Neuerung

Um die Sonntagszustellung in Salzburg umsetzen zu können, sucht die Post dementsprechend auch extra eigenes Personal – speziell für die Paket-Zustellbasis in Thalgau. Sonntagsarbeit ist bei der Österreichischen Post übrigens keine Neuheit. In der Vergangenheit war das vor allem auch in den Logistikzentren oder in der Transportlogistik Usus, dass auch am Sonntag gearbeitet wird. Mit der Sonntagszustellung wird das lediglich auch im Straßenbild sichtbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert
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