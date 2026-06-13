Großartige Stimmung: Peter Eder ist Salzburgs neuer SPÖ-Chef

Am heutigen Samstag, den 14. Juni 2026, steht es fest: Salzburg bekommt mit Peter Eder nach fast zwei Jahren interimistischer Führung einen neuen Parteichef.

Mit Peter Eder an der Spitze soll nun der Grundstein für einen Neustart gelegt werden.

Mit Peter Eder an der Spitze soll nun der Grundstein für einen Neustart gelegt werden.

Seit dem Rücktritt von David Egger-Kranzinger Ende 2024 Jahren leitete ein Trio die Partei interimistisch. Auf dem Landesparteitag in St. Johann wird nun Arbeiterkammerpräsident Peter Eder zum alleinigen Landesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt werden. Dabei ist die Stimmung ausgesprochen gut, man zeigt sich zuversichtlich.

96 Prozent für Eder als Parteivorsitzenden

Nach einer Mitgliederbefragung mit 96 Prozent Zustimmung herrscht an der Basis eine seit Jahren nicht mehr erlebte Aufbruchsstimmung. Schon die Anmeldezahlen für den Landesparteitag im Kongresshaus St. Johann spiegelten die Dynamik wider: Mehr als 800 Mitglieder wollen live miterleben, wie AK-Präsident Peter Eder die Parteispitze übernimmt. Spannend wird die Wahl selbst kaum: Die große Mehrheit der 4.000 Mitglieder stimmte für Eder.

Die Weichen für 2028 stellen

Der heutige Landesparteitag in St. Johann stellt die strategischen Weichen für die Zukunft. Da es sich um das letzte ordentliche Parteitreffen vor der Salzburger Landtagswahl im Frühjahr 2028 handelt, kommt dem Termin eine Schlüsselrolle zu. In seiner Grundsatzrede will Peter Eder die Delegierten und Gäste emotional mitreißen und inhaltlich auf den bevorstehenden Wahlkampf einschwören.