Sperre in Salzburg: Busse fahren ab September neue Wege

Das Salzburger Neutor wird ab Herbst komplett gesperrt. Weil ab 14. September kein Bus mehr durchkommt, haben die Stadt und die Salzburg Linien nun einen Sondernetzplan vorgestellt.

Ab Montag, dem 14. September 2026, wird das Neutor im Bereich des Festspielbezirks (Salzburg) baustellenbedingt komplett gesperrt. Da während dieser Phase absolut kein Durchkommen ist, müssen auch die Busse der Salzburg Linien großräumig ausweichen. Um Pendlern und Anwohnern ausreichend Vorbereitungszeit zu geben, wurde der neue Sondernetzplan bereits jetzt präsentiert. „Die Neutorsperre wird für viele Menschen eine Umstellung“, betont Planungsstadträtin Anna Schiester.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Großräumige Umleitung: Die vielgenutzten Linien 1, 8, 10 und 22 werden über Mülln umgeleitet.

Die vielgenutzten Linien 1, 8, 10 und 22 werden über Mülln umgeleitet. Neue Zeiten: Es gelten teilweise veränderte Abfahrtszeiten und angepasste Linienführungen.

Es gelten teilweise veränderte Abfahrtszeiten und angepasste Linienführungen. Entlastung für Maxglan: Eine zusätzliche Verstärkerlinie (10E) sorgt im Uhrzeigersinn für mehr Platz in den Bussen.

Eine zusätzliche Verstärkerlinie (10E) sorgt im Uhrzeigersinn für mehr Platz in den Bussen. Alles erreichbar: Zentrale Knotenpunkte wie der Hauptbahnhof und der Franz-Hanusch-Platz bleiben als Mobilitätsdrehscheiben aktiv.

Zentrale Knotenpunkte wie der Hauptbahnhof und der Franz-Hanusch-Platz bleiben als Mobilitätsdrehscheiben aktiv. Echtzeit-Infos: Alle Änderungen sind ab sofort laufend digital über die SalzburgMobil-App abrufbar.

Umsteiger-Ticket gegen den Stau

Da der Umleitungsverkehr spürbare Auswirkungen auf das gesamte Netz (insbesondere Mülln, Aiglhof, Lehen und Liefering) haben wird, planen die Verantwortlichen für den Sommer das günstige Umsteiger-Ticket „Salzburg verbinden“. Damit soll Autofahrern der Wechsel auf Bus und Bahn erleichtert werden. Die Experten appellieren zudem schon jetzt an die Bevölkerung, unnötige Auto-Fahrten im Herbst zu vermeiden und verstärkt aufs Rad oder den öffentlichen Verkehr umzusteigen, um ein Stau-Chaos zu verhindern.