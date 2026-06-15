Salzburger Pensionistin (87) ausgeraubt – Bekannte finden sie erst am nächsten Tag

Der Raubüberfall soll sich laut Polizeiinformationen dabei bereits am 13. Juni 2026 ereignet haben. Gefunden wurde die Pensionistin von Bekannten aber erst am 14. Juni im Eingangsbereich, nachdem sie nicht zum vereinbarten Treffen gekommen war. Die 87-Jährige war verletzt. Nachdem man die Räumlichkeiten durchsucht hat, erhärtete sich der Verdacht auf einen Raubüberfall, da das Bargeld der Frau fehlte. Die Familie alarmierte sofort die Polizei, die Verletzungen der Pensionistin deuten auf Fremdverschulden hin. Die Ermittlungen – unter anderem zur genauen Schadenssumme – laufen derzeit.