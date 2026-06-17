Neuer Salzburg-Coach fix: Danny Röhl übernimmt die Bullen

Der FC Red Bull Salzburg hat seinen neuen Cheftrainer gefunden. Der Deutsche Danny Röhl übernimmt die Mannschaft der Mozartstädter. Der Vertrag läuft bis Sommer 2029.

Nun ist es offiziell: Danny Röhl wird neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Der 37-jährige Deutsche unterschreibt bei den Bullen einen Vertrag über drei Jahre und übernimmt die Mannschaft mit sofortiger Wirkung. Das gab der FC Red Bull Salzburg am Mittwoch (17. Juni) in einer Aussendung bekannt.

Erfahrung bei Bayern, Leipzig und dem DFB

Röhl bringt reichlich Erfahrung aus dem internationalen Spitzenfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn arbeitete er unter anderem als Co-Trainer bei RB Leipzig, dem FC Southampton, dem FC Bayern München sowie bei der deutschen Nationalmannschaft. Mit den Münchnern gewann er unter Trainer Hansi Flick zahlreiche Titel, darunter die Champions League, die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Zuletzt war Röhl als Cheftrainer bei Sheffield Wednesday und den Glasgow Rangers tätig.

„Wunschtrainer“ gefunden

Sport-Geschäftsführer Marcus Mann bezeichnete Röhl als „Wunschtrainer“ des Vereins. Man sei überzeugt, dass dessen Spielphilosophie und seine Fähigkeit zur Spielerentwicklung hervorragend zu Salzburg passen würden. Auch Röhl selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball – eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere.“ Das Ziel ist klar:

Unser Anspruch muss es sein, wieder Titel nach Salzburg zu holen und den Klub auch auf internationaler Bühne erfolgreich zu vertreten.“

Danny Röhl

Erstes Training bereits absolviert

Lange Eingewöhnungszeit gibt es für den neuen Coach nicht. Bereits am heutigen Mittwoch leitet Röhl sein erstes Training im Trainingszentrum Taxham. Am Nachmittag wird der neue Salzburg-Trainer zudem offiziell bei einer Pressekonferenz vorgestellt.