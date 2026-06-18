Polizei Salzburg warnt: Heute jederzeit und überall mit Verkehrskontrollen rechnen!

Im gesamten Bundesland laufen am heutigen Donnerstag, den 18. Juni, verstärkte Geschwindigkeitskontrollen. Besonderer Fokus liegt auf Raser in sensiblen Zonen wie bei Bushaltestellen und Zebrastreifen.

Die Salzburger Polizei rät: Heute besonders gut mitdenken, bevor auf's Gaspedal getreten wird.

Die Salzburger Polizei rät: Heute besonders gut mitdenken, bevor auf's Gaspedal getreten wird.

Salzburg greift durch: Bei landesweiten Kontrollen am vergangenen Wochenende zog die Salzburger Polizei eine Bilanz mit zahlreichen schweren Verkehrsdelikten. Neben etlichen Führerscheinabnahmen wegen massiver Raserei mussten die Beamten auch Lenker stoppen, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. In mehreren Fällen wurden zudem die Kennzeichen direkt abgenommen.

Drei Biker sind ihren Führerschein los

Im Fokus standen insbesondere Motorradlenker im Pinzgau und Pongau. Drei Biker mussten ihren Führerschein noch vor Ort abgeben. In Mühlbach am Hochkönig etwa wurde ein 27-jähriger Motorradlenker im Ortsgebiet mit unglaublichen 101 km/h gemessen.

Heute Donnerstag heißt es: Acht geben!

Sicherheit geht vor: Im gesamten Bundesland nimmt die Polizei Raser verstärkt ins Visier. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den schwächsten Verkehrsteilnehmern: Speziell in sensiblen Zonen – wie direkt vor Bushaltestellen und Zebrastreifen – wird die Geschwindigkeit streng überwacht, um Schulkinder und Fußgänger zu schützen. Autofahrer sollten den Fuß ohnehin vom Gas nehmen, denn das Motto lautet: Blitzgefahr zu jeder Zeit und an jedem Ort. Kontrollen können jederzeit und völlig überraschend auftauchen.