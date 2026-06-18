Verletzte 19-Jährige per Tau mit Rettungshubschrauber geborgen

Hubschrauberteams und Bergretter aus Zederhaus (Bezirk Lungau, Salzburg) bargen am späten Donnerstagvormittag, den 18. Juni, zwei Wanderinnen nach einem Steinschlag.

Zwei Wanderinnen konnten ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzten und alarmierten die Einsatzkräfte.

Zwei Wanderinnen konnten ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzten und alarmierten die Einsatzkräfte.

Zwei 19-jährige Wanderinnen aus Deutschland waren gerade auf dem Weg zum Stierkopf, der auf 2.365 Metern Höhe liegt. Sie befanden sich oberhalb der Franz-Fischer-Hütte in Zederhaus (Bezirk Lungau, Salzburg) in einer steilen Rinne, als die vorausgehende 19-Jährige einen Stein löste.

Begleiterin durch Steinschlag am Oberschenkel verletzt

„Ihre Begleiterin, die hinter ihr ging, wurde durch den Steinschlag am Oberschenkel verletzt“, schildert Peter Gruber, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Zederhaus. „Die beiden Wanderinnen konnten ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzten und alarmierten die Einsatzkräfte.“

©BR Zederhaus

Verletzte wurde per Tau geborgen

Die verletzte Deutsche wurde durch das Team des Rettungshubschraubers Martin 1 per Tau geborgen und die geschockte Begleiterin wurde vom Polizei-Hubschrauberteam der Libelle bis zur Franz-Fischer-Hütte geflogen. „Wir haben die beiden Mädls im Anschluss dann zur Schliereralm ins Tal gebracht und dem Roten Kreuz übergeben“, so Gruber abschließend.