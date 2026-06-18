37 Mitarbeiter betroffen: Fahrzeugbauer schlittert in die Pleite

Der Salzburger Fahrzeugbauer Trilety ist insolvent. Über das Unternehmen wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind 37 Mitarbeiter sowie mehr als 200 Gläubiger.

Die Trilety GmbH aus Hallein steckt in einer finanziellen Krise. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Donnerstag (17. Juni) am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) informiert. Von der Insolvenz sind 37 Mitarbeiter und 207 Gläubiger betroffen. Die Schulden belaufen sich laut Kreditschutzverband KSV1870 auf rund 4,29 Millionen Euro.

Fahrzeugaufbauten für Reinigung

Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeugaufbauten für die Straßen- und Schienenreinigung. Zu den Kunden zählen vor allem Gemeinden und öffentliche Einrichtungen. Neben Standardlösungen bot Trilety auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch an.

Lieferprobleme brachten Unternehmen unter Druck

Als Ursache für die Insolvenz nennt das Unternehmen unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 hätten weltweite Lieferengpässe die Produktion erschwert. Wichtige Komponenten seien verspätet eingetroffen, wodurch Aufträge nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Zusätzlich stiegen die Einkaufspreise deutlich an. Zwar habe sich die Auftragslage zwischenzeitlich verbessert, neue Probleme bei Zulieferern hätten den Betrieb jedoch erneut belastet. Die Unternehmensführung versuchte laut eigenen Angaben zuletzt, neue Investoren an Bord zu holen. Zwar habe es Interesse gegeben, ein konkreter Einstieg sei jedoch nicht zustande gekommen. Damit fehlte letztlich das notwendige Kapital, um den Geschäftsbetrieb nachhaltig zu stabilisieren.

Gläubigerversammlung am 16. September

Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Johannes Hirtzberger bestellt. Gläubiger haben nun bis 2. September Zeit, über den KSV1870 ihre Forderungen im Insolvenzverfahren anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 16. September am Landesgericht Salzburg statt.