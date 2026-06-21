Führerschein weg: Lungauerin (33) mit über 2 Promille angehalten

Über zwei Promille hatte eine 33-jährige Salzburgerin intus, als sie Samstagabend von Polizisten in Unternberg (Lungau) angehalten worden ist.

Wie die Salzburger Polizei berichtet, haben Polizisten Samstagabend, am 20. Juni 2026, eine 33-jährige Lungauerin in Unternberg (Lungau, Salzburg) angehalten und einen Alkotest mit ihr gemacht. Das Ergebnis: Die Frau hatte über zwei Promille, so die Beamten. Folglich wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein abgenommen, außerdem wurde sie noch angezeigt.