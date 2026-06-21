Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: BMI/KK & BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle und einen Alkomaten.
Die 33-Jährige musste noch vor Ort ihren Führerschein abgeben.
Unternberg
21/06/2026
Samstagabend

Führerschein weg: Lungauerin (33) mit über 2 Promille angehalten

Über zwei Promille hatte eine 33-jährige Salzburgerin intus, als sie Samstagabend von Polizisten in Unternberg (Lungau) angehalten worden ist.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie die Salzburger Polizei berichtet, haben Polizisten Samstagabend, am 20. Juni 2026, eine 33-jährige Lungauerin in Unternberg (Lungau, Salzburg) angehalten und einen Alkotest mit ihr gemacht. Das Ergebnis: Die Frau hatte über zwei Promille, so die Beamten. Folglich wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein abgenommen, außerdem wurde sie noch angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: