Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marius Dubost/pexels
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Zwei Gleitschirmpiloten wurden bei Unfällen in Salzburg verletzt.
Salzburg
26/06/2026
Am Donnerstag

Zwei Gleitschirmpiloten bei Unfällen in Salzburg verletzt

Gleich zwei Unfälle mit Gleitschirmpiloten haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, im Salzburger Pinzgau ereignet. Zwei Verletzte mussten dabei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Ruhpolding (Deutschland) sind am Donnerstag, 25. Juni 2026, drei Paragleiter zu einem mehrstündigen Langstreckenflug gestartet. Kurz nach 15 Uhr hat einer der Piloten dann im Gemeindegebiet von Hollersbach (Pinzgau, Salzburg) die Kontrolle über den Schirm verloren und ist in die Nordwestflanke des Stubenkogels abgestürzt. Da sich der Schirm im felsigen Gelände verfing, konnte ein weiterer Absturz verhindert werden. Der 60-jährige Deutsche musste verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Tiroler stürzt 100 Meter ab, wird verletzt

Ebenfalls verletzt wurde ein 47-jähriger Tiroler Donnerstagabend in Lofer (Pinzgau). Wie die Polizei berichtet war der Mann auf der Schmid-Zabierw-Hütte beim Hantieren mit seinem Paragleitschirm ausgerutscht und rund 100 Meter den Abgrundrand hinabgestürzt. Der Rettungshubschrauber barg den Verletzten mittels Tau und brachte ihn ebenfalls ins Krankenhaus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at