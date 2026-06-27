Cobra rückt nach Familienstreit in Elixhausen zum Einsatz aus

Ein Familienstreit hatte in Elixhausen (Flachgau, Salzburg) Freitagabend, am 26. Juni 2026, einen großen Polizeieinsatz zur Folge. Mit dabei war auch die Sondereinheit Cobra.

Polizei-Großeinsatz im Salzburger Flachgau: Freitagabend, am 26. Juni 2026, ist die Sondereinheit Cobra nach einem Familienstreit sofort ausgerückt. Grund dafür ist, dass jener 35-jährige Einheimische, der seine Angehörigen verbal bedroht hatte, zwei Waffen aus einer Erbschaft besaß. Die Polizei ging von einer Fremd- und Eigengefährdung aus, nach dem Beschuldigten, der die Wohnung verlassen hatte, wurde daraufhin gefahndet.

Doppel-Anzeige gegen 35-Jährigen

Wenig später stellte er sich auf der Polizeiinspektion Bergheim allerdings selbst, die beiden Waffen, die er nicht legal besaß, wurden sichergestellt. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und nach dem Waffengesetz auf freiem Fuß angezeigt, zudem hat man ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 09:39 Uhr aktualisiert