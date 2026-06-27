Restaurant schließt, beliebte Kellnerin sagt „leise Servus“

Beim Gasthof Knappenwirt in Tamsweg (Lungau, Salzburg) wird das Restaurant eingestellt, man konzentriert sich ab Juli auf "Zimmer mit Frühstück". Mit dem Restaurant verabschiedet sich auch eine beliebte Kellnerin in den Ruhestand.

„Ab Juli 2026: Wir konzentrieren uns ganz auf Zimmer mit Frühstück. Der bisherige Restaurantbetrieb wird nicht weitergeführt.“ Diese Worte stehen auf der Website des Tamsweger Knappenwirts. Nach vielen Jahren wird das Restaurant also geschlossen, zumindest das Gasthaus als solches bleibt erhalten. Die Hintergründe der Restaurant-Schließung sind der Redaktion nicht bekannt.

©Google Streetview Der Gasthof Knappenwirt im Lungau wird sich künftig auf „Zimmer mit Frühstück“ konzentrieren.

„Ich habe immer mein bestes gegeben“

Mit dem Restaurant geht jedenfalls auch eine beliebte Kellnerin in Pension. „Nach 36+ Jahren sage ich am 28. Juni leise Servus“, schreibt sie jetzt auf Facebook. Und weiter: „Ich bedanke mich bei allen Gästen, die mich Jahrzehnte begleitet haben. Nicht jedem konnte ich es recht machen, aber ich habe immer mein bestes gegeben.“ Auch bei ihrem Chef bedankt sie sich, mit dem sie „gute und nicht so gute Tage“ geteilt hat. Sie widmet sich nun in ihrer Pension neuen Herausforderungen.

„Ist für Tamsweg wieder eine große Lücke“

Wie beliebt sie gewesen sein dürfte, zeigen auch die Reaktionen auf ihr Facebook-Posting. Fast 80 Kommentare haben sich darunter versammelt, zahlreiche Menschen wünschen ihr eine schöne Pension. „Alles Gute für deinen wohlverdienten Ruhestand. Ist für Tamsweg wieder eine große Lücke“, meint etwa eine Userin stellvertretend für wohl viele andere, wie die Kommentare zeigen.