Klippensturz: Mann wollte eigentlich ins Wasser springen

Ein 27-Jähriger hat sich am Samstag am Wolfgangsee in St. Gilgen (Flachgau, Salzburg) bei einem Sturz von einer Klippe leicht verletzt. Anstatt ins Wasser prallte er auf einen Uferfelsen.

Eigentlich wollte der 27-Jährige nach einem Schwung am Seil ins Wasser springen, dieses hatte er allerdings im falschen Moment losgelassen.

Eigentlich wollte der 27-Jährige nach einem Schwung am Seil ins Wasser springen, dieses hatte er allerdings im falschen Moment losgelassen.

Zu dem Unfall kam es am 27. Juni 2026 am östlichen Ufer des Wolfgangsees beim Hochzeitskreuz, direkt unterhalb der Falkensteinwand. Dem schnellen Eingreifen von Ersthelfern – darunter ein Arzt – ist es zu verdanken, dass der Mann rasch auf einem Paddelbrett fixiert und aus der Gefahrenzone gerettet werden konnte.

Unfall passierte beim Schwingen mit einem Seil

Der Mann hatte beim Schwingen mit einem Seil zu spät losgelassen und ist auf einen Felsen im Uferbereich aufgeschlagen, berichtet der ORF Salzburg. Die Wasserrettung St. Gilgen brachte den Verletzten danach mit dem Rettungsboot zur Anlegestelle im Ortsteil Fürberg, von wo aus er vom Roten Kreuz weiterversorgt wurde.

Notarzthubschrauber wurde wieder zurückgerufen

Der ursprünglich angeforderte Notarzthubschrauber konnte wieder abbestellt werden. Das Rote Kreuz brachte den leicht verletzten Mann stattdessen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Ischl (Oberösterreich).