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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Bischofshofen
28/06/2026
Schwerer Unfall

Fahrrad kollidiert mit Auto: 19-jähriger Pongauer schwer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache krachte am gestrigen Samstag ein 19-jähriger Radfahrer in Bischofshofen (Salzburg) mit einem Auto zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Notarzt wurde angefordert.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am späten Abend des gestrigen 27. Juni ereignete sich auf der Hochkönigstraße (B164) in Bischofshofen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-jähriger Pongauer Fahrradlenker Verletzungen scheren Grades erlitt.

Stieß mit einem Auto zusammen

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision des Pongauers mit dem Auto eines 42-jährigen Pongauers. Der 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes in das Krankenhaus in Schwarzach verbracht. Ein Alkotest bei dem 42-Jährigen verlief positiv, mit 0,52 Promille konnte eine leichte Alkoholisierung nachgewiesen werden.

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