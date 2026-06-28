Fahrrad kollidiert mit Auto: 19-jähriger Pongauer schwer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache krachte am gestrigen Samstag ein 19-jähriger Radfahrer in Bischofshofen (Salzburg) mit einem Auto zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Notarzt wurde angefordert.

Am späten Abend des gestrigen 27. Juni ereignete sich auf der Hochkönigstraße (B164) in Bischofshofen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-jähriger Pongauer Fahrradlenker Verletzungen scheren Grades erlitt.

Stieß mit einem Auto zusammen

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision des Pongauers mit dem Auto eines 42-jährigen Pongauers. Der 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes in das Krankenhaus in Schwarzach verbracht. Ein Alkotest bei dem 42-Jährigen verlief positiv, mit 0,52 Promille konnte eine leichte Alkoholisierung nachgewiesen werden.