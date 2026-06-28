Betrunkener gerät mit 2,34 Promille auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte

In Köstendorf (Salzburg) kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem folgenschweren Unfall auf der Köstendorfer Landstraße. Ein alkoholisierter Lenker kam mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen.

In den frühen Morgenstunden des 28. Juni ereignete sich auf der Köstendorfer Landesstraße in Köstendorf ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 43-jähriger und eine 45-jährige Auto-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt wurden.

Stark betrunkener Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn, kollidiert mit zwei Autos

Ein 43-jähriger stark alkoholisierte Autolenker geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte daraufhin mit zwei weiteren entgegenkommenden Fahrzeugen. Dabei wurde eine 45-Jährige Lenkerin verletzt und nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Die weitere, 23-jährige Lenkerin blieb unverletzt.

Zwei Personen verletzt

Der 43-Jährige wurde nach der Erstversorgung der Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Bei den Flachgauerinnen verlief der Alkotest negativ. Bei dem Flachgauer ergab der Alkotest 2,34 Promille. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt wurden. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt.