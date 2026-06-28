Paragleiter stürzt ab, landet auf Asphalt

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes wurde ein 46-Jähriger Paragleiter nach einem Absturz in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht.

Am Sonntag, den 28. Juni, um kurz vor 5 Uhr stürzte ein 46-jähriger Flachgauer mit seinem Paragleiter in der Stadt Salzburg ab und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Mann startete am Gaisberg mit Zielpunkt Krauthügel, wobei er laut eigenen Angaben „eine schlechte Entscheidung traf“.

Stürzte in Salzburg-Nonntal auf Asphalt

Der 46-Jährige stürzte ohne Fremdverschulden in Salzburg-Nonntal abstürzte und dort am Asphalt zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes wurde der Verletzte in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht.