1,12 Promille und Zigarette: Polizei stoppt Autofahrer mit Kleinkind

In Salzburg stoppte die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer. Im Fahrzeug befand sich ein Kleinkind – zudem soll der Mann daneben geraucht haben.

Polizisten bemerkten am 28. Juni gegen 18.30 Uhr einen Autofahrer, der bei laufendem Motor in der Innsbrucker Bundesstraße hielt. Im Auto befand sich ein Kleinkind. Laut Polizei rauchte der Lenker trotz Anwesenheit des Kindes im Fahrzeug.

Anzeige erstattet

Ein Alkotest ergab bei dem 30-jährigen Bosnier einen Wert von 1,12 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab, untersagten die Weiterfahrt und zeigen ihn an. Zusätzlich wird Anzeige erstattet, weil der Mann neben dem Kleinkind im Auto geraucht haben soll.