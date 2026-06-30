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auf dem bild von 5min.at sieht man ein moped in einem feld.
Der 17-Jährige flüchtete mit dem Moped über mehrere Wiesenabschnitte und landete schließlich im Wald.
Straßwalchen
30/06/2026
Verletzt

Wegen Auspuff: 17-Jähriger am Moped flüchtet vor Polizei und kracht in einen Baumstumpf

Eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich gestern Nachmittag ein 17-Jähriger in Straßwalchen (Salzburg). Weil er mit einem umgebauten Auspuff von der Polizei angehalten wird, flüchtet dieser - und verletzt sich.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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In Straßwalchen bemerkten Polizisten gegen 29. Juni um 13.50 Uhr einen Mopedlenker, der mit überhöhter Geschwindigkeit im Gemeindegebiet unterwegs war. Der Versuch, den Mopedlenker anzuhalten scheiterte, da dieser sämtliche Anhaltezeichen ignorierte und mit seinem Moped entlang der Falkensteinerstraße Richtung Ortsteil Stadlberg flüchtete.

Jugendlicher hetzt über eine Wiese in den Wald

Danach flüchtete der Unbekannte über mehrere Wiesenabschnitte und die Polizisten verloren im Kreuzungsbereich einer Sackgasse am Stadlberg die Sicht zum Mopedlenker. Im Zuge einer fußläufigen Nachschau fanden die Polizisten den verunfallten Jugendlichen zirka zehn Meter im angrenzenden Wald liegend vor. Der 17-jährige Mopedlenker aus Straßwalchen war mit einem Baumstumpf kollidiert und gestürzt.

Als Grund nennt der 17-Jährige einen umgebauten Auspuff

Der 17-Jährige verletzte sich unbestimmten Grades, die Rettung brachte den Verunfallten in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Grund der Flucht war, laut Aussagen des Jugendlichen, ein umgebauter Auspuff. Der Lenker aus Straßwalchen wird angezeigt.

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