Autofahrer verärgert: Durchfahrtsverbot in der Salzburger Altstadt

Kein Durchzugsverkehr in der Salzburger Altstadt: Ab sofort ist die Durchfahrt durch Teile der Altstadt verboten. Ausnahmen gibt es nur für einige wenige.

Jedes Jahr im Sommer zeigt sich das gleiche Bild, das Einheimischen besonders an Regentagen den letzten Nerv raubt: Massen von Tagestouristen verstopfen die Straßen der Mozartstadt. Unter dem Slogan „Weniger Stau, mehr Stadt“ zieht die Stadtregierung im Juli und August nun Konsequenzen. Nach italienischem Vorbild sollen spezielle Durchfahrtsverbote Auswärtige aus der Innenstadt heraushalten. Die Verantwortlichen rechnen damit, so täglich rund 1.000 Stau-Fahrten aus den sensiblen Zonen um Neutor, Zentrum und Rudolfskai zu verbannen.

Besonders Tagesgäste sind betroffen

Die neue Regelung trifft insbesondere Tagesausflügler, die die Altstadt nicht mehr durchqueren dürfen. Um Autofahrer rechtzeitig zu informieren, ist ein Wachdienst direkt an den Autobahnabfahrten im Einsatz. Die Stadtpolitik empfiehlt Urlaubern dringend, auf die günstigen Park-and-Ride-Plätze auszuweichen und von dort die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen

Pendler, Lieferanten, Hotel- oder Festspielgäste dürfen in die Altstadt fahren, wenn sie entsprechende Bestätigungen oder Buchungen vorweisen. Die wichtigste Nachricht für den Salzburger Zentralraum und die Grenzregion: Wer ein Auto mit den folgenden behördlichen Kennzeichen lenkt, ist komplett von der Regelung ausgenommen: