Schwerverletzter 17-Jähriger bei Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A10

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) wurden am Dienstagnachmittag, dem 30. Juni, zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Im Gemeindegebiet von Kuchl waren insgesamt vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Ein 17-Jähriger wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes mittels Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus geflogen.

Ein 17-Jähriger wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes mittels Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus geflogen.

Am Nachmittag des gestrigen Dienstags, dem 30. Juni, ereignete sich auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Kuchl, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei welchem zwei Fahrzeuglenker Verletzungen erlitten.

Unbekannte Unfallursache

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu dem Unfall, wobei ein 17-Jähriger Lungauer schwer verletzt und ein 26-jähriger Salzburger Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Lungauer wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes mittels Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus geflogen. Der Salzburger wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus verbracht.

Keine Beeinträchtigungen der Lenker nachgewiesen

Sämtliche Alkotests verliefen negativ. Bis 18.00 Uhr war die Tauernautobahn in diesem Bereich für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ab 18.55 Uhr war die Unfallstelle wieder uneingeschränkt befahrbar.