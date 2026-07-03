Hilfe per Knopfdruck: So steigert das Electric Love Festival die Sicherheit

Unter dem Motto „Party free. Party safe.“ setzt das Electric Love Festival 2026 auf digitalen Schutz. Eine kostenlose App sorgt dafür, dass Besucher im Ernstfall unauffällig und sekundenschnell Hilfe rufen können.

Vom 9. bis 11. Juli kommen wieder rund 180.000 Leute an den Salzburgring. Um für die maximale Sicherheit der Festival-Community zu sorgen, gehen die Veranstalter heuer neue Wege. Das gesamte Gelände wird in diesem Jahr zu einer sogenannten „SafeNow Zone“ erklärt.

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Schnelle Hilfe per Knopfdruck

Wie das Festival auf der Website bekannt gibt, wird auf dem Gelände eine neue digitale Sicherheitslösung integriert. Unter dem Slogan „Party free. Party safe. Wir feiern SafeNow.“ wird den Besuchern eine kostenlose App zur Verfügung gestellt, mit der im Ernstfall schnell und vor allem unauffällig Hilfe angefordert werden kann.

Das Prinzip ist simpel:

Bei Bedrängnis, Belästigung, medizinischen Notfällen oder wenn man Zeuge einer Schlägerei wird, reicht ein Knopfdruck in der App. Das festivaleigene „Safety & Awareness Team“ wird dadurch sofort alarmiert, bekommt den exakten Standort übermittelt und kann direkt ausrücken. Alternativ kann das System laut den Veranstaltern auch so eingestellt werden, dass im Notfall nur eine private Gruppe aus ausgewählten Freunden benachrichtigt wird.

©Leserfoto | Per App können die 180.000 Fans unauffällig Hilfe rufen. ©Leserfoto | Per App können die 180.000 Fans unauffällig Hilfe rufen.

Lauter Alarm trotz Lautlos-Modus

Die App bringt auch abseits des Festivalgeländes einen entscheidenden Vorteil für die Kommunikation mit Freunden und Familie mit sich. Wie die Veranstalter auf ihrer Website betonen, unterscheidet sich das System deutlich von herkömmlichen Nachrichten: „Anders als bei einem Anruf oder einer Nachricht spielt die App einen lauten Ton ab, der sich auch über ‚Nicht stören‘ und den Lautlos-Modus hinwegsetzt.“