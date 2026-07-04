Wie Presslufthammer: Moped von 15-Jährigem ist 95 Dezibel laut

Vergleichbar in etwa mit der Lautstärke eines Presslufthammers (in sieben Metern Entfernung) oder einer U-Bahn. So laut war das Moped eines 15-Jährigen, der im Ortsgebiet von Seeham (Flachgau, Salzburg) Freitagmorgen von Polizisten kontrolliert wurde. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass technische Änderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden, die Lärmmessung ergab schließlich einen Wert von 95 Dezibel. Erlaubt wären bei dem Moped aber eigentlich nur 72 Dezibel gewesen. Daher haben die Beamten die Zulassung vorläufig aufgehoben und dem Lenker die Weiterfahrt untersagt. Der 15-Jährige wird nun auch angezeigt.

Was 23 Dezibel mehr in etwa bedeuten

Die Überschreitung von 23 Dezibel bedeutet übrigens, dass die Lautstärke für das menschliche Ohr als in etwa das Vierfache bezeichnet werden kann. Pro zehn Dezibel lauter gilt in der Regel, dass sich die Lautstärke für das menschliche Ohr verdoppelt. Heißt also konkret: Im Vergleich zur eigentlich erlaubten Lautstärke, war das Moped knapp vier Mal so laut. Laut „Lärminfo.at“ bewegt man sich bei dieser Lautstärke bereits in jenem Bereich, in dem eine „Gefährdung des Gehörs bei Dauerbelastung“ besteht.