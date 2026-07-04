Letzter Wunsch: Franz will noch einmal mit Brüdern am Mattsee Eis essen

Ein letztes Mal zum Mattsee (Salzburg) und dort mit seinen Brüdern Eis essen. Das war der Wunsch des schwer kranken Franz. Der Verein -Rollende Engel- zögerte nicht, diesen zu erfüllen.

Der 67-jährige Franz wurde für seine Wunscherfüllung vom ehrenamtlichen Team des Vereins -Rollende Engel- von der Palliativstation abgeholt. Diese erinnern sich: „Er freute sich sehr, als er unser Team sah. Er wusste, dass jetzt sein letzter Wunsch in Erfüllung geht.“ Begleitet wurde er von seinem jüngeren Bruder, so ging es dann an den Mattsee. Als er mit der Trage aus dem Auto herausgefahren wurde, sei Franz regelrecht aufgeblüht, so die Wunscherfüller.

„Alles scheint perfekt zu sein. So wie es früher immer war…“

Nach einiger Zeit wurde dann beschlossen, in eine Konditorei zu fahren, wo noch einmal ein Eisbecher gegessen werden sollte. Da kam dann auch ein weiterer Bruder aus Salzburg dazu. „Unser Fahrgast genießt das Eis in vollen Zügen und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Alles scheint perfekt zu sein. So wie es früher immer war, als Franz noch nicht erkrankt war“, so der Verein -Rollende Engel-.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

Franz will einmal Yaks sehen

Als sie das Eis aßen hatte Franz noch einen weiteren Wunsch. In der Nähe gibt es nämlich eine Yak-Farm, die er gerne noch besuchen würde – und die Tiere aus der Nähe sehen sowie vielleicht sogar streicheln. Binnen weniger Minuten konnte auch dieser Wunsch organisiert werden und so ging es zur Yak-Ranch. Die Tiere kamen ganz nahe an das Gitter heran, wodurch der Fahrgast das erste Mal die Tiere aus der Nähe sehen konnte.

©Verein -Rollende Engel- Franz wollte auch noch auf eine Yak-Ranch und erstmals die Tiere sehen.

Katze macht es sich bequem im Schoß von Franz

Doch die Yaks waren nicht die einzigen Tiere, die den Mann glücklich machten. Auf seinem Schoß machte sich bald nämlich auch eine kleine, weiße Hofkatze gemütlich. „Sie schnurrt und wird von ihm gestreichelt. Franz vergisst zu diesem Zeitpunkt völlig auf seine Schmerzen und ist voll in seinem Element“, wissen die Wunscherfüller. Nach einem längeren Aufenthalt musste man allerdings wieder Abschied nehmen und zurück auf die Palliativstation.

©Verein -Rollende Engel- Eine weiße Hofkatze machte es sich in seinem Schoß bequem.

Wenige Tage nach Wunscherfüllung verstorben

Dort angekommen berichtete der Fahrgast gleich allen Pflegern vom einzigartigen Erlebnis, das ihm ermöglicht worden ist. Wie der Verein -Rollende Engel- nun berichtet, ist Franz nur wenige Tage nach der Wunscherfüllung verstorben.