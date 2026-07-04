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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein genervter Mann, der eine Hand vors Gesicht geschlagen hat. Im Hintergrund sind mehrere Geldscheine.
Statt 170.000 Euro zu gewinnen, hat ein Salzburger 40.000 Euro verloren.
Pongau
04/07/2026
KI-Anchorman

Salzburger (51) träumt von 170.000-Gewinn, verliert dabei 40.000 Euro

Zwischen Ende Mai und Anfang Juli ist ein 51-jähriger Pongauer (Salzburg) Opfer eines perfiden Anlagebetruges geworden. Ein vermeintlicher Anchorman hat ihn hinters Licht geführt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Die künstliche Intelligenz wurde einem 51-jährigen Salzburger in den letzten Wochen zum Verhängnis. Ein bekannter Anchorman, der wohl KI-generiert war, hat dabei Investitionsmöglichkeiten mit hohen Gewinnversprechen angepriesen, heißt es seitens der Polizei nun. Nach seiner Anmeldung wurde der Pongauer von einem vermeintlichen Anlageberater kontaktiert, woraufhin er über einen Monat hinweg rund 40.000 Euro überwiesen hatte.

Betrüger fordern Zahlung im mittleren fünfstelligen Bereich

Als er sich dann den „Gewinn“ – es ging immerhin um 170.000 Euro – auszahlen lassen wollte, kam allerdings das böse Erwachen. Von ihm wurde nämlich eine weitere Zahlung im mittleren fünfstelligen Bereich gefordert. Da wurde dem 51-Jährigen klar: Er ist Opfer eines Betrugs geworden. Daher ging er zur Polizei und zeigte den Sachverhalt an. „Die Ermittlungen zur unbekannten Täterschaft laufen“, heißt es dazu jetzt seitens der Beamten.

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